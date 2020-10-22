Сколько детей и учителей заболели коронавирусом в Кузбассе Фото: Мария ЛЕНЦ

Роспотребнадзор назвал число заболевших коронавирусом школьников и учителей в Кузбассе.

В ближайшее время ни школы, ни вузы, ни другие общеобразовательные учреждения не будут массово закрываться на карантин по коронавирусу. Во время брифинга, которые прошел 22 октября, замруководителя Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Елена Парамонова отметила, что сейчас в регионе в той или иной степени перешли на дистанционное образование 410 образовательных учреждений. Причем в большинстве случаев на онлайн-обучение переходят отдельные классы и группы, а сами учреждения продолжают работать. Из-за ситуации с коронавирусом на дистанционное обучение частично или полностью перешли 57 образовательных учреждений.

На сегодняшний день коронавирус выявлен у 210 учителей и 143 учащихся школ, а также у 99 воспитателей и 29 детей в детских садах. Всего в образовательных учреждениях заболел 871 человек.

Также Елена Парамонова сообщила, что сейчас отмечается превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ на 99 процентов. Впрочем, это прогнозируемая ситуация, которая ежегодно повторяется.

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