В Кузбассе умерли 16 работников медорганизаций с коронавирусом

В Кузбассе умерли 13 работников медорганизаций с коронавирусом Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Кузбассе с начала пандемии скончались уже 16 работников медицинских организаций с коронавирусом. Еще по трем случаям сейчас ведется расследование по источнику заражения.

В ходе брифинга по ситуации с инфекцией в регионе первый замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина сообщила о ситуации с заболеваемостью среди медиков.

-К сожалению, чисто заболеваний среди работников медорганизаций растет, - отметила она. – На начало этой недели, с начала пандемии, заболело 813 работников медорганизацией, из них 705 – это непосредственно медики, которые оказывают врачебную помощь пациентам. Зафиксировано 16 летальных случаев среди работников медорганизаций, но не по всем расследования завершены. Из 13 расследованных случаев не зафиксировано заболевания на рабочем месте, то есть это были бытовые контакты, не связанные с профессиональной деятельность. По оставшимся трем случаям мы ждем результатов расследования, тогда станет точная причина и место заражения.

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