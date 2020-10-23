Ноябрь в Кузбассе ожидается холоднее климатической нормы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики Гидрометцентра России дали предварительный прогноз погоды на ноябрь в регионах. В Кузбассе температура ожидается ниже климатической нормы.

Как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, последний осенний месяц в субъектах страны будет отличаться. Одним повезет - будет теплее, чем обычно, например, на европейской территории, Урале, в некоторых регионах Сибири и на Дальнем Востоке.

Вместе с тем холоднее обычного может быть на юго-востоке Ханты-Мансийского округа, в Томской и Кемеровской областях, а также в центральных районах Красноярского края.

По сообщениям специалистов, уточненный прогноз на ноябрь будет дан до конца следующей недели.

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