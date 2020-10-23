У заключенного кузбасской колонии случайно обнаружили коронавирус Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

У заключенного одной из кузбасских колоний обнаружили коронавирус. Болезнь протекала бессимптомно.

Как рассказали в ГУФСИН России по Кемеровской области, заболевшим оказался осужденный Мариинской воспитательной колонии. Заболевание выявилось лабораторным путем. Тестирование проводилось в связи с тем, что заключенного должны были перевести из так называемой «детской» колонии во взрослую.

Сейчас молодой человек изолирован в медсанчасти учреждения и получает лечение. Также определен круг лиц, с которыми он контактировал.

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