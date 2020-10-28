МЧС предупредило о резком изменении погоды в Кузбассе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты МЧС и гидрометцентра предупредили кузбассовцев о резком изменении погоды в регионе.

В среду, 28 октября, в регионе ожидается штормовой ветер с порывами 19-24 метра в секунду. Местами порывы могут усиливаться до 25-28 метров в секунду. В течение дня он сменит направление с юго-западного на северо-западное и принесет в Кузбасс снег и похолодание. Днем столбики термометров поднимутся не выше +2…+7 градусов, а местами – и вовсе до -3 .пройдет дождь, переходящий в мокрый снег. Местами ожидается налипание мокрого снега, гололедица, на дорогах – гололед.

Отметим, что в такую погоду рекомендуют быть особенно внимательными на дорогах и не подвергать свои жизни опасности.

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