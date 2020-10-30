Для борьбы с коронавирусом в Кузбасс прилетела бригада московских врачей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Бригада московских врачей прилетела в Кузбасс, чтобы помогать медикам региона бороться с коронавирусом.
На брифинге, который проходил 30 октября, специалисты сообщили о том, что бригада московских врачей прибыла в регион, чтобы оказать помощь кузбасским врачам в борьбе с коронавирусом.
Как сообщила замминистра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова, специалисты из Москвы будут работать в Кузбасской клинической больнице имени Беляева в Кемерове. Еще пять специалистов прибыли в Новокузнецк: они будут работать в ковидном отделении городской клинической больницы № 1.
Задача московских медиков - оказывать организационно-методическую помощь регионам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
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