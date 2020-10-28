Бригада московских врачей вылетит в Кузбасс для борьбы с коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбасс для борьбы с коронавирусной инфекцией вылетит бригада московских врачей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России.

Сегодня федеральное ведомство продолжает оказывать организационно-методическую помощь регионам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- За период пандемии специалисты министерства, а также подведомственных учреждений - федеральных научных медицинских центров, выезжали в субъекты РФ более 80 раз, - сообщили в Минздраве РФ.

Также специалисты отметили, что сейчас бригады московских врачей работают в Амурской области, Республике Алтай и Республике Абхазия, Алтайском крае, Республике Крым, городе Севастополе и в Иркутской области. Для выезда в Курганскую область сформированы и направлены четыре бригады высококвалифицированных специалистов, где будет оказываться не только организационно-методическая, но и практическая помощь пациентам.

- Еще одна бригада специалистов готовится к поездке в Кемеровскую область, - добавили в ведомстве.

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