Кузбасским пенсионерам старше 65 лет продлили режим самоизоляции Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе пенсионерам от 65 лет и старше снова продлили режим самоизоляции. Распоряжение об этом появилось в электронном бюллетене правительства региона.

В целом по области до 30 ноября продлен действующий режим повышенной готовности. Кроме того, жители Кузбасса в возрасте 65 лет и старше должны будут соблюдать режим самоизоляции до 11 ноября.

Как сообщили в администрации правительства Кузбасса, при этом сохраняются все введенные ранее прежние исключения. Так, пожилым людям разрешено покидать дом для посещения медицинских организаций, а также иных случаев, связанных с бытовыми, семейными или экстренными ситуациями.

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