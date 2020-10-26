Некоторым кузбасским школьникам выдадут продуктовые наборы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кому положены продуктовые наборы и как их получить – об этом рассказали на Всекузбасском родительском собрании, которое состоялось 26 октября.

Один из вопросов, который интересовал родителей кузбасском школьников, будут ли их дети получать продуктовые наборы, как это было во время первого перехода на удаленное обучение. Как сообщила замгубернатора Елена Пахомова, выдача таких наборов действительно предусмотрена. Однако выдавать их будут не всем школьникам, а лишь тем, чьи семьи являются многодетными или относятся к категории малообеспеченных.

- Формирование наборов будет вестись в начале ноября, и где-то с 6 по 10 ноября во всех муниципалитетах они будут выданы, - отметила замгубернатора по вопросам образования и науки Елена Пахомова.

При этом списки семей, которым положены такие продуктовые наборы, должны быть у руководителей учебных заведений.

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