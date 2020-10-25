Замгубернатора Кузбасса сообщила подробности дистанционного обучения. ФОТО: кадр видео оперштаба

Заместитель губернатора Кузбасса по вопросам образования и науки прокомментировала перевод всех школ Кузбасса на дистанционное обучение.

Как отметила замгубернатора Кузбасса Елена Пахомова, по поводу перехода на дистанционный формат обучения поступает много обращений.

- Принято решение с 26 октября по 22 ноября перейти на дистанционный формат обучения всем школам, всех техникумам и колледжам Кузбасса. Вузам рекомендовано рассмотреть эту возможность перехода, - сообщила Елена Пахомова.

По словам замгубернатора, это связано с количеством заболеваний среди педагогов и ребят. И эта мера – вынужденная.

- Мы очень надеемся, что в ближайшее время школьники и студенты вернутся в свои образовательные учреждения, - выразила надежду Елена Пахомова.

Также она отметила, что уже с понедельника, 26 октября, с 08.00 до 20.00 будет работать горячая линия. По всем интересующим вопросам родители учащихся могут обратиться по телефону: 8 (384-2) 90-39-38. А 26 октября в 18.00. состоится всекузбасское родительское собрание.

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