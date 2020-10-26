В Кузбассе заработала горячая линия по переходу на дистанционное обучение. ФОТО: АПК
В Кузбассе начала работу горячая линия, которая призвана помочь родителям и школьникам перейти на дистанционный вариант обучения.
С 26 октября все школы и средние профессиональные образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение. Вузам также рекомендовано проводить занятия на удаленке, и некоторые из них уже поступили так же. А для того чтобы дать ответы на все интересующие вопросы, в Кузбассе заработала горячая линия.
Специалисты горячей линии помогут правильно организовать работу школьника дома, дадут совет, как вести себя в той или иной ситуации, окажут психологическую поддержку. Горячая линия работает ежедневно, начиная с 26 октября, с 8.00 до 20.00.
Вы можете обратиться за советом на горячую линию психологической службы по номеру: 8 (800) 250-7212.
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