Кузбасские вузы переходят на дистанционное обучение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кузбасские вузы одновременно с общеобразовательными учреждениями, переходят на дистанционный режим работы.

Согласно распоряжению, которое подписал 25 октября Сергей Цивилев, высшим учебным заведениям Кузбасса рекомендовано перейти на дистанционный режим работы. При этом за руководством каждого вуза остается решение, в какой форме проводить занятия. Учитывая ситуацию с коронавирусом в регионе, кузбасские вузы, так же как общеобразовательные и средние специальные учебные заведения, переходят на дистанционное обучение.

Сообщения о дистанте появились на сайтах вузов и страницах в соцсетях.

«В связи с распоряжением губернатора о введении дополнительных мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции с 26 по 31 октября включительно Кемеровский госуниверситет переходит на дистанционную форму обучения. Решение о продлении дистанта будет принято по согласованию с Минобрнауки», - сообщает пресс-служба КемГУ.

В новокузнецком СибГИУ также вводится режим дистанционного обучения.

«Начиная с 26.10.2020 пары будут проходить в дистанционном формате. Режим дистанционной работы уточнять у кураторов групп. Данный режим работы сохранится до 22.11.2020», - говорится в сообщении пресс-службы СибГИУ.

Напомним, общеобразовательные учреждения переведены на дистанционную форму обучения с 26 октября согласно распоряжению Сергея Цивилева. О том, почему это сделано и как будет организована работа школ, рассказала замгубернатора Елена Пахомова.

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