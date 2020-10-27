Из-за коронавируса в Кузбассе запретили ночные развлечения Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Из-за пандемии коронавируса в Кузбассе внесены изменения в действующие ограничительные меры. Так, распоряжением губернатора Сергея Цивилева запрещены ночные развлечения.

Как говорится в документе, опубликованном в электронном бюллетене правительства Кузбасса 27 октября, с 23.00 до 6.00 приостанавливаются организация и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий.

Также в это время запрещено работать предприятиям общественного питания. Вместе с тем в прошлом распоряжении от 25 октября указывалось время закрытия с 23.00 до 8.00, то есть внесены определенные послабления. Тем не менее в ночное время разрешены обслуживание навынос и сервис доставки заказов - они по-прежнему смогут функционировать в круглосуточном режиме. Кроме того, круглосуточно смогут работать кафе при автозаправках, а также пункты питания на автовокзалах, железнодорожных станциях и в аэропортах.

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