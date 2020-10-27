Внесены изменения в ограничительные меры по коронавирусу в Кузбассе

В Кузбассе внесены изменения в действующие ограничительные меры по коронавирусу. Распоряжение об этом опубликовано 27 октября.

Так, в связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции продлевается режим повышенной готовности на территории Кузбасса - до 30 ноября. Кроме того, до 11 ноября продлевается режим изоляции в домашних условиях для жителей Кузбасса от 65 лет и старше.

Власти уточнили и режим и формат работы организаций общественного питания. С 23.00 до 6.00 приостанавливаются организация и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, а также оказание услуг организациями общественного питания. Исключения составляет обслуживание навынос без организации посадочных мест, доставка заказов, обслуживание в объектах дорожного и придорожного сервиса, а также обслуживание на территории аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов и станций.

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