Общепиту Кузбасса ослабили ограничения работы в условиях коронавируса Фото: Михаил ПАТЛИС

Кузбасскому общепиту ослабили ограничения работы в условиях пандемии коронавируса. Уточнения к действующим ограничительным мерам появились во вторник, 27 октября.

Напомним, что 25 октября появилось распоряжение губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, согласно которому организации общественного питания должны были приостанавливать свою работу с 23.00 до 8.00. Сейчас это требование подкорректировано - деятельность приостанавливается с 23.00 до 6.00. Исключения будут делаться для обслуживания навынос и сервиса доставки заказов - они по-прежнему смогут функционировать в круглосуточном режиме. Кроме того, круглосуточно смогут работать кафе при автозаправках и пункты питания на автовокзалах, железнодорожных станциях и в аэропортах. Также с 23.00 до 6.00 приостанавливаются организация и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий.

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