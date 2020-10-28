Минздрав Кузбасса прокомментировал информацию о приезде московских врачей из-за коронавируса. Фото: Оперштаб Кузбасса

Министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин прокомментировал информацию о проезде бригады московских врачей для помощи в борьбе с коронавирусом. бригаду специалистов планировал направить минздрав России.

-Министерство здравоохранения Российской Федерации предложило нам помощь наших московских коллег, сообщил министр. – К нам приедет две бригады. В составе бригады будет реаниматолог и врачи терапевтического профиля. Они приедут каждая на две недели, зайдут на так называемую вахту, отработают. Мы надеемся, что совместная работа – она не только поможет ликвидировать, скажем так, недостаток кадров в какой-то конкретной медицинской организации, но и получить и накопить опыт, который нам передадут московские коллеги.

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