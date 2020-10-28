Министр финансов Кузбасса Игорь Малахов вылечился от коронавируса. Фото: Пресс-служба АПК

Министр финансов Кузбасса Игорь Малахов вылечился от коронавируса. Он уже приступил к своим обязанностям.

О том, что чиновник выздоровел, сообщили в его приемной в среду, 28 октября.

- Игорь Юрьевич на месте, он здоров, - цитирует слова сотрудника приемной Интерфакс.

Напомним, сообщение о болезни Игоря Малахова появилось 24 сентября. При этом у других сотрудников его ведомства коронавирус диагностирован не был.

Напомним, что на утро 28 октября в регионе коронавирусом заболели еще 174 человека, общее число зараженных с начала пандемии достигло 14 877 человек. Выздоровели 239 пациентов, а всего 10 235. Также за минувшие сутки пять человек скончались, общее число летальных случаев достигло 211.

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