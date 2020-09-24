Заместитель губернатора Кузбасса заразился коронавирусом. Фото: пресс-служба АПК

В Кузбассе коронавирус снова добрался до аппарата правительства региона. Инфекция диагностирована у заместителя губернатора - министра финансов Игоря Малахова.

- У Малахова обнаружен коронавирус. Среди сотрудников его ведомства заболевших и находящихся на самоизоляции нет. Министерство финансов Кузбасса работает в штатном режиме, - сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правительстве Кузбасса.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» в Кемерове» писала о том, что коронавирусом заразился министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин. На данный момент чиновник уже выздоровел и приступил к своим обязанностям.

На утро 24 сентября, согласно данным оперативного межведомственного штаба, заболевание выявлено у 138 человек, всего с начала пандемии заразились 9103 человека. Также за минувшие сутки выздоровел 131 пациент, общее число переболевших коронавирусом составило 6732. Также скончались еще два пациента, число умерших достигло 96.

Сейчас медицинскую помощь в стационарах получают 2275 пациентов, на обязательной 14-дневной изоляции находится 2403 человека.

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