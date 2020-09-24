22 беременные женщины заразились коронавирусом в Кузбассе

22 беременных женщины заразились коронавирусом в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 22 беременные женщины. Также заболевание было выявлено у семи родильниц.

Как сообщает минздрав региона, с 13 марта, когда стало известно о первых двух заболевших, приехавших из-за границы, коронавирус диагностировали у 22 беременных женщин и семи родильниц.

- В настоящее время 24 из них выздоровели и находятся дома, - рассказала замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина. - Пять человек продолжают лечение - это четыре беременные и одна родившая женщина, у них всех заболевание протекает в легкой форме.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда» в Кемерове» писала о том, что в областном центре впервые родился ребенок у зараженной матери. Девочка родилась доношенной, но пока находится в отдельной палате, чтобы избежать риска заражения.

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