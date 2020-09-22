В коронавирусном госпитале в Кемерове родился ребенок. Фото: Минздрав Кузбасса

В коронавирусном госпитале в Который развернулся на базе областной клинической больницы, родился ребенок. Девочка, которая появилась на свет, сейчас изолирована от матери.

23-летняя кемеровчанка на 39-ой неделе беременности получила положительный тест на коронавирус, поэтому проходила лечение в ковидном госпитале. Ее малыш, а точнее малышка, решила не дожидаться выздоровления мамы и появилась на свет. Доношенной, весом 3150 граммов. Сейчас она находится в отдельной палате, чтобы не подхватить инфекцию.

Как отмечают врачи, роды прошли без осложнений, ведь в составе работающих в опасной «красной зоне» бригад есть и неонатологи, и акушеры-гинекологи.

-Знаменательное событие для нас всех! Первые роды в нашем ковидарии, впервые за долгий период мы оказывали помощь по своей основной специальности. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Мы надеемся, что после обследования девочки на COVID-19 подтвердится, что она полностью здорова, - подчеркнула заместитель главного врача Кузбасской клинической больницы имени Беляева по акушерской помощи Нонна Шибельгут.

Напомним, что здание больницы было перепрофилировано в госпиталь для больных коронавирусом в апреле. В Кемерове это первый малыш, родившийся у мам с подтвержденной инфекцией. Ранее три ребенка – два малтчика и девочка – родились в ковидном госпитале в Новокузнецке.

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