Три учителя заразились коронавирусом в кузбасской школе. Фото: Максим Шкарабейников/ Instagram

Сразу три учителя заразились коронавирусом в школе в Кузбассе. Из-за этого было принято решение перевести ее в дистанционный режим.

О том, что в Киселевске на удаленный режим работы перевели школу №11, сообщил глава города Максим Шкарабейников в своем Instagram.

У трех педагогов этой школы показал положительный тест на COVID-19.

С 21 сентября до получения результатов лабораторных исследований всех контактных лиц учителя и ученики школы будут заниматься в дистанционном режиме. За это время весь педагогический состав сдаст анализы на коронавирус, школьники, которые контактировали с заболевшими педагогами, также будут обследованы, - написал мэр.

Также в школе специализированная организация проведет все необходимые мероприятия по дезинфекции помещений.

-В сложившихся условиях крайне важно, чтобы дети также соблюдали правила личной гигиены, - отметил Максим Шкарабейников. - Поэтому проведите со своим ребенком беседу, объясните важность соблюдения норм личной гигиены. Только соблюдая профилактику, мы сможем снизить риск заболевания.

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