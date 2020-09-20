Когда в Кемерове откроются общественные бани
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Мэр Кемерова Илья Середюк рассказал, когда в Кемерове откроются общественные бани, которые сейчас не работают из-за коронавируса. Вопрос ему задал один из горожан в Instagram.
Глава города выступил с традиционным видеообращением к жителям «Кемерово. Неделя», в котором рассказал о том, как завершаются работы городе по ремонту дорог, благоустройству, строительство спортивных объектов. В комментариях под видео один из горожан задал вопрос мэру: «Добрый день, а подскажите баня на улице Весенняя когда начнет работу? Или уже никогда?».
На это Илья Середюк ответил, что «бани откроются при снижении уровня заболеваемости КВ (коронавирусом – Прим. Ред.)».
Напомним, что запрет на работу бань и саун – не единственный, что действует регионе. Так, например, по-прежнему не разрешено работать бассейнам, косметическим и спа-салонам, соляриям саунам, массажным салонам.
Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Кемерово» публиковала полный перечень действующих в Кузбассе ограничений по коронавирусу.
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