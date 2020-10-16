Еще один заместитель губернатора Кузбасса заболел коронавирусом. ФОТО: пресс-служба АКО
В Кузбассе еще у одного заместителя губернатора тесты на коронавирус оказались положительными. В этот раз ковид подтвердился у замгубернатора по внутренней политике Ольги Турбабы.
«Информация о заражении Турбабы и изоляции Цигельника подтверждается», - цитирует слова источника в администрации Кузбасса «Интерфакс».
Таким образом, в настоящее время известно о нескольких министрах правительства Кузбасса, у которых подтвердился коронавирус. Так, ранее была госпитализирована министр образования и науки региона Софья Балакирева. Проходит курс лечения министр финансов региона Игорь Малахов - он работает удаленно. Кроме того, ранее перенес коронавирус и министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин. Он уже выздоровел и вновь приступил к своим обязанностям.
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