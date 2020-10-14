Главврач инфекционной больницы Кемерова переболела коронавирусом и стала донором. Фото: Оперштаб Кузбасса

Главный врач Кемеровской инфекционной больницы Светлана Кудашева переболела коронавирусом и стала донором плазмы. Последовать ее примеру могут и другие выздоровевшие пациенты.

Кузбасский центр крови ищет доноров плазмы, переболевших коронавирусной инфекцией, чтобы лечить «тяжелых» пациентов. Стать донором может каждый переболевший в возрасте от 18 до 60 лет с массой тела от 55 килограммов спустя 14 дней после выздоровления.

Узнать, как стать донором, можно по ссылке.

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