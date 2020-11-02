Трех детей и 14 взрослых спасли на крупном пожаре в Кемерове. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кузбасс"

Во время крупного пожара в кемеровском общежитии пожарные спасли 17 человек. Трое из спасенных - дети.

Очевидцы сообщили о том, что горит квартира в одной из девятиэтажек в 15.01 в воскресенье, 1 ноября. На место ЧП тут же выдвинулись 37 человек и 11 единиц техники. Из окна квартиры на 9-м этаже шел черный дым, когда сотрудники МЧС приступили к тушению пожара. К этому времени 60 жильцов дома сумели самостоятельно эвакуироваться на улицу, однако некоторым требовалась помощь.

- Специалисты в составе звена газодымозащитной службы приступили к разведке. С девятого этажа из задымленного подъезда по лестничным маршам с помощью специальных спасательных устройств были спасены 17 человек, из них 3 детей, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Одновременно с действиями по спасению был обнаружен и ликвидирован источник возгорания. В результате пожара в комнате обгорели стены, мебель и вещи на площади 18 квадратных метров, в подъезде оплавился кабель. В ликвидации были задействованы 11 единиц техники и 37 человек.

По предварительным данным, причина случившегося - нарушение правил пожарной эксплуатации бытовых электроприборов.

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