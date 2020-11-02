Названы кузбасские города с наибольшим числом заболевших Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Центре ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Кузбассе назвали города, где выявили больше всего новых случаев COVID-19.

Как оказалось, больше всего заболевших на утро 2 ноября выявили в Новокузнецке. Здесь установили новый антирекорд: 58 новых заболевших за сутки. общее число пациентов с ковидом – с начала пандемии – 3330 человек.

На втором месте Кемерово: здесь за сутки коронавирус подтвердился у 47 человек. Общее число заболевших достигло 3124 человек.

На третьем месте по числу новых заболевших находится Прокопьевск: здесь тесты на коронависус оказались положительными у 21 человека. Общее число заболевших – 863 человека.

Еще 19 человек оказались заражены коронавирусом в Белове. общее число заболевших здесь достигло 964 человек.

Кроме того, за минувшие сутки в регионе выявили 198 новых случаев заболевания коронавирусом. С момента начала пандемии общее число пациентов с COVID-19 достигло 15 823 человек. Из них 4587 получают медицинскую помощь, а 10 995 уже выздоровели и выписаны из больниц. О последних 67 случаях выздоровления стало известно на утро 2 ноября. Еще 6256 человек находятся под медицинским наблюдение.

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