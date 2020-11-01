Кузбассовцам рассказали, как долго остается заразным вылечившийся от коронавируса. Фото: Оперштаб Кузбасса

Медики рассказали жителям Кузбасса, как долго человек остается заразным после того, как вылечился от коронавируса. А также сообщили о других опасностях инфекции.

Главный областной специалист по терапии и общей врачебной практике Лариса Токарева объяснила, в чем опасность и коварство коронавирусной инфекции

По ее словам, наиболее опасен для окружающих человек в бессимптомный период течения болезни, который длится 5-6 дней. Когдазаболевание начинается, то протекает как обычное ОРВИ, но под привычными симптомами уже развивается «ковидная» пневмония. И только при значительном поражении легочной ткани, когда исчерпываются ее компенсаторные возможности, появляются признаки осложнения в виде патологического удушья, сердечной недостаточности и тромбоваскулита.

-Заболевание может протекать в бессимптомной, легкой и тяжелой формах, - отметила Лариса Токарева. - Специфичность и опасность COVID-19 заключается в следующем: число лиц, которых может заразить больной человек, в 2,5 раза выше, чем при других ОРВИ; отсутствует врожденный иммунитет к данному заболеванию, что создает угрозу заражения для всех лиц всех возрастных категорий. Кроме того, имеется риск высокой смертности по сравнению с другими ОРВИ и длительное носительство вируса на 90 дней после перенесенного заболевания.

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