Кемерово оказался лидером по числу заболевших коронавирусом в регионе Фото: Андрей АБРАМОВ

За минувшие сутки у 189 кузбассовцев выявили коронавирус. Как оказалось, больше всего новых заболевших в Кемерове.

На утро 31 октября лидером по числу заболевших коронавирусом в Кузбассе оказался областной центр. В Кемерове всего за сутки тесты подтвердили ковид у 36 горожан. Общее число заболевших достигло 3054 человек с начала пандемии.

Чуть меньше – 35 человек – заболели коронавирусом в Новокузнецке. Общее число заболевших – 3222 человека.

На третьем месте по числу новых заболевших Междуреченск. Тесты на коронавирус оказались положительными у 24 горожан.

Немного меньше – 21 человек – заболевших в Белове. С начала пандемии диагноз подтвердился у 918 человек.

Напомним, за сутки в Кузбассе выявили 189 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии – 15 428 человек. На 172 из них – за минувшие сутки. Медицинскую помощь получают 4390 человек, а еще 6012 находятся под медицинским наблюдение.

Кроме того, еще пять кузбассовцев, у которых ранее диагностировали коронавирус, скончались. Общее число умерших достигло 228 человек.

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