Рекордное число тестов на коронавирус сделали в Кузбассе за сутки

Более миллиона тестов на коронавирус сделали в Кузбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время брифинга, посвященного вопросам, связанным с эпидемической ситуацией, замминистра здравоохранения сообщила о том, сколько тестов на коронавирус сделано в Кузбассе.

Рекордное число тестов на коронавирус сделали в Кузбассе 29 октября. Всего за сутки этот анализ сделали 9292 раза. По данным министерства здравоохранения Кузбасса, ежедневно в области делается 5300-5500 тестов на коронавирус методом ПЦР. Рекордное число тестов связано с началом эпидемического сезона и всплеска заболеваний, связанных с ним, их число увеличилось.

Всего же, по словам замминистра здравоохранения Оксаны Абросовой, с начала пандемии в Кузбассе сделано более миллиона тестов на коронавирус.

Также Оксана Абросова отметила, что в регионе растет число лабораторий, которые делают тесты. В настоящий момент их можно сделать в 15 медицинских организациях. Часть из них являются референсными, то есть им не требуется подтверждения результатов теста Роспотребнадзором.