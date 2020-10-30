Из-за коронавируса в Кузбассе умерли 19 медиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав озвучил данные по количеству случаев заболевания и смерти среди медицинских работников Кузбасса.

Во время брифинга 30 октября замминистра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова сообщила, что с начала пандемии в регионе скончались 19 сотрудников медицинских организаций, у которых ранее диагностировали коронавирус.

- По данным Фонда социального страхования, общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией работников медицинских организаций - 1003 человека, из них медицинских работников - 873 человека, - отметила Оксана Абросова.

Также замминистра кузбасского Минздрава отметила, что во всех 19 случаях у сотрудников имелись сопутствующие хронические заболевания, на фоне которых развивалась болезнь. По словам Оксаны Абросовой, «это не связано со служебными обязанностями»