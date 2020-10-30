Роспотребнадзор прокомментировал закрытие кузбасских ТРЦ Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Специалисты Роспотребнадзора ответили на вопрос, планируется ли закрытие ТРЦ региона на карантин, как это было весной.

Во время брифинга, который проходил 30 октября, кузбассовцы задали вопрос: почему последние введенные ограничения коснулись работы только спортивных сооружений и ресторанов и не планируется ли введение новых ограничений для торговых центров, спортклубов и парикмахерских.

Маргарита Новоселова отметила, что на стадионах во время матчей традиционно собирается большое количество людей, а это способствует распространению коронавирусной инфекции. А в ресторанах и ночных клубах посетители зачастую расслабляются настолько, что перестают соблюдать социальную дистанцию. Именно поэтому частичные ограничения коснулись этих заведений. С торговыми центрами и парикмахерскими - совершенно другая ситуация.

- На сегодняшний день дополнительные ограничительные мероприятия пока вводиться не будут. Ограничивать работу парикмахерских, торговых центров и спортклубов не планируется, - отметила Маргарита Новоселова.