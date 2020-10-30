В Кузбассе превышен эпидемический порог по ОРВИ и гриппу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным кузбасского Роспотребнадзора, в регионе превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ.

О превышении эпидпорога по гриппу и ОРВИ в Кузбассе во время брифинга 30 октября рассказала начальник отдела эпиднадзора регионального Роспотребнадзора Марина Новоселова. Она отметила, что на сегодняшний день наблюдается рост заболеваемости и по гриппу, и по ОРВИ, и на прошедшей неделе был превышен порог во всех возрастных группах.

Однако в этом году сезонное заболевание проходит с учетом ситуации с коронавирусом. Так, если в другие годы школы региона при превышении эпидпорога закрывались на карантин, то сейчас этого делать не будут, так как большая часть образовательных учреждений уже находится на каникулах, а в тех, где продолжаются уроки, действует дистанционное обучение.

- Разобщенные коллективы приведут к снижению заболеваемости ОРВИ и гриппом, мы ожидаем этого уже на следующей неделе, - отметила Марина Новоселова.

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