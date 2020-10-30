Роспотрбнадзор сообщил о сезонности коронавируса в Кузбассе. ФОТО: кадр видеотрансляции брифинга минздрава Кузбасса.

Характер заболеваемости коронавирусом становится сезонным. Об этом во время брифинга 30 октября сообщила начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Маргарита Новоселова.

Отвечая на вопрос, почему с сентября в регионе резко увеличилось число заболевших коронавирусом, Маргарита Новоселова отметила, что сейчас в ситуации с коронавирусом наблюдается непрерывный эпидемический процесс с ростом заболеваемости в осенний период.

- Мы видим, что эта инфекция уже встраивается в свою нишу, и мы уже можем сказать, что сезонность присутствует. Но будет ли она выражена зимой, мы посмотрим. Сейчас можно сказать, что наблюдается сезонный подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, который начался как раз в сентябре, - сообщила во время брифинга Маргарита Новоселова.