Сколько коек для больных коронавирусом действует в Кузбассе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В региональном министерстве здравоохранения назвали число коек, которые развернуты для больных коронавирусом. О ситуации с коечным фондом рассказали во время брифинга 30 октября.

Как отметила замминистра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова, на сегодняшний день в области развернуто 3969 коек для больных коронавирусом. При этом 2048 из них - койки с кислородом, 493 - оснащены аппаратами ИВЛ.

- На утро 30 октября было занято 3423 койки, это 86,2% от общего развернутого коечного фонда, - отметила Оксана Абросова. - 2104 койки занято пациентами с коронавирусной инфекцией и 1319 - пациентами с внебольничной пневмонией.

Кроме того, идет постоянное увеличение коечного фонда. Так, в Гурьевском муниципальном округе добавилось 75 новых мест для ковидных пациентов. В кемеровском госпитале ветеранов войн первоначально было развернуто 48 коек, а теперь добавилось еще 108. В госпитале на базе диагностического центра добавится еще 30 коек. Таким образом, в областном центре увеличивается число мест для больных коронавирусом и внебольничными пневмониями.

В Новокузнецке 20 новых мест для больных ковидом и пневмониями открылось на базе частной клиники «Гранд Медика». В будущем их число планируют довести до 80.