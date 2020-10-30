Минздрав Кузбасса назвал объемы запасов лекарств в аптеках. ФОТО: кадр видеотрансляции брифинга минздрава.

Во время брифинга, который проходил в Кузбассе 30 октября представитель кузбасского минздрава ответила на вопрос о наличии лекарств в аптеках и ценах на них.

Как сообщила Оксана Абросова, замминистра здравоохранения Кузбасса, цены на лекарственные препараты регулируются государством. Со своей стороны, региональный минздрав ежедневно проводит мониторинг наличия препаратов в аптечной сети. Однако лекарства могут то появляться в аптеках, то исчезать.

- Сейчас они могут быть, а через час-два их уже нет. Это зависит от того, насколько сформирован ажиотаж среди населения. Были факты, когда приходили и покупали сразу большое количество лекарств. Доходили сведения, что пришли и попросили 50 упаковок одного препарата, - отметила замминистра.

При этом Оксана Абросова подчеркнула, что препараты могут назначаться только врачом, но никак не самим пациентом.

На утро 30 октября, по данным минздрава, в кузбасских аптеках в наличии было 32 389 упаковок азитромицина, амоксициллина - более 59 тысяч упаковок, джозамицина - 4 613 упаковок, амоксиклава - 10 443, цефтриаксона - 33 тысячи упаковок, а также несколько тысяч других препаратов, которые назначают при пневмонии и коронавирусе. Так, в аптеках есть авифавир - примерно 6 тысяч, и уже ожидается новое поступление еще 30 тысяч упаковок этого препарата.