Дефицит лекарств в аптеках прокомментировал замгубернатора Кузбасса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Многие жители региона жалуются, что ситуация с лекарственными препаратами в аптеках Кузбасса оставляет желать лучшего. Как сегодня обстоят дела с наличием лекраств, сообщил замгубернатора Алексей Цигельник

- Лекарства в Кузбасс поступают. Мы говорили, что были сложности с системой маркировки лекарственных средств. Для нескольких крупных сетей эта проблема снята, они действительно начали работать. В то же время у ряда других аптечных организаций сохраняются проблемы с системой маркировки, - заявил замгубернатора по социальным вопросам.

Алексей Цигельник отметил, что резкого падения наличия необходимых препаратов нет. Однако в некоторых аптеках действительно бывает невозможно найти какие-то конкретные препараты. Для того, чтобы обеспечить пациентов необходимыми лекарствами, правительство региона обратилось к медицинским организациям с просьбой выйти на близлежащие аптеки и сообщать о наличии там необходимых про коронавирусе, ОРВИ и гриппе препаратов. Благодаря им можно будет оперативно

- У нас порядка 1000 аптек, поэтому сегодня на медорганизации, работающие с пациентами, возложена обязанность контакта с ними, - отметил Алексей Цигельник.

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