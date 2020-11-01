В Кузбасс доставили крупную партию антибиотиков и лекарств от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбасс утром, 1 ноября, прибыла крупная партия антибиотиков и лекарств от коронавируса. Об этом сообщил министр промышленности региона Леонид Старосвет.

-В 7.30 утра прибыл рейс из Москвы с ценным грузом для нас, а именно –привезли четыре куба «Арбидола». Груз встретили, перегрузили, увезли на наше отделение «Кузбассфарма». Сейчас происходит фасовка, после чего препарат поступит непосредственно в аптечные сети. Также подтверждаю, что в случае необходимости мы дополнительно будем по команде губернатора организовывать дополнительные прямые рейсы, чтобы груз приходил быстро в Кузбасс и попадал в аптеки, - сообщил Леонид Старосвет.

Он добавил, что в регион также дополнительно завезено еще порядка 10 тысяч упаковок «Азитромицина», «Коронавира» и всех необходимых препаратов. Также сейчас прорабатывается вопрос прямых поставок антибиотиков с завода «Кроссфарма», их прибытия ожидают во вторник-среду.

-Пользуясь случаем, хочу попросить: уважаемые кузбассовцы, не поддавайтесь ажиотажу, не создавайте ненужный спрос в аптечных сетях. Мы все делаем, чтобы лекарства были в полном наличии и достаточном количестве в наших аптечных сетях, - отметил министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Депрессия и головные боли: врач из Кузбасса рассказала о постковидном расстройстве

Главный областной специалист по терапии и общей врачебной практике Лариса Токарева рассказала о «постковидном» расстройстве и его симптомах. (подробности)

Рост числа больных пневмонией прокомментировали в Минздраве Кузбасса

Представители Роспотреднадзора Кузбасса и Министерства здравоохранения во время брифинга, который проходил 30 октября, рассказали о том, почему в 2020 году выросло число заболевших пневмонией. (подробности)

Кемерово оказался лидером по числу заболевших коронавирусом в регионе

За минувшие сутки у 189 кузбассовцев выявили коронавирус. Как оказалось, больше всего новых заболевших в Кемерове. (подробности)

Кузбасские больницы тратили деньги не по назначению

Во время брифинга по ситуации с коронавирусом в Кузбассе, который проходил 30 октября, замминистра здравоохранения прокомментировала ситуацию с нецелевым расходованием средств в больницах региона. (подробности)