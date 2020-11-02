Сергей Цивилев утвердил новые категории пострадавших от коронавируса в Кузбассе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Губернатор Сергей Цивилев утвердил новые категории кузбассовцев, пострадавших от распространения коронавируса. Документ опубликован на официальном сайте правительства региона.

Как следует из распоряжения, выделено три новые группы пострадавших. К первой относятся жители, находящиеся под риском увольнения – в простое, режиме неполного рабочего дня, а также сотрудники, в отношении которых проводятся мероприятия по высвобождению с места работы. Вторая категория – это ищущие работу – незанятые граждане, которые не имеют заработка и обратились за помощью в службу занятости, а также официально признанные безработными. К третьей категории относятся выпускники, закончившие обучение и прошедшие итоговую аттестацию в 2020 году, но пока не трудоустроенные.

Новые категории выделены для реализации программы организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. За реализацию программы отвечает министерство образования и науки Кузбасса.

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