Туристы кузбасских горнолыжных курортов попадут под усиленный контроль Фото: Лия Гараева

Совсем скоро откроются горнолыжные курорты Кузбасса. Для того, чтобы не допустить распространения коронавируса, на юге области предпримут ряд мер.

Так, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил детально проработать меры профилактики на горнолыжных курортах региона в преддверии открытия сезона и ожидаемого наплыва туристов, связанного с ним.

Это поручение губернатор озвучил во время совещания с представителями регионального Минздрава и главврачей кузбасских больниц.

- На юге области будет усилен контроль за въезжающими и открыт обсерватор для изоляции заболевших, - отметили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

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