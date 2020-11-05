Вместо арестованной Танзилии Комковой назначен новый начальник Инспекции Госстройнадзора Кузбасса

Вместо арестованной Танзили Комковой назначен новый начальник инспекции госстройнадзора Кузбасса. Фото: Пресс-служба АПК

Назначен новый начальник Инспекции Госстройнадзора Кузбасса вместо арестованной по делу «Зимней вишни» Танзилии Комковой. Пост занял Евгений Дудаков.

Евгений Дудаков родился 1 февраля 1985 года в Ленинске-Кузнецком. В 2007 году окончил Кемеровский государственный университет по специальности «Юриспруденция», а в 2018 году освоил программу бакалавриата по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление».

Общий трудовой стаж Евгения Михайловича составляет 13 лет. С 2007 года замещал должности государственной гражданской службы в Инспекции Государственного строительного надзора Кузбасса, из них семь лет был заместителем начальника инспекции.

В 2020 году, с апреля по ноябрь, Евгений Дудаков работал в отделе разрешительной документации и земельных отношений АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь».

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