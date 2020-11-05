Легковушка сбила кемеровчанку на глазах у людей

Рано утром 5 ноября на улице Космической в Кемерове произошло ДТП. Здесь автомобилист сбил женщину. Момент ДТП попал на камеры наблюдения.

Было раннее утро - около семи часов, когда кемеровчане, находившиеся на остановке неподалеку от дома № 12 по улице Космической, услышали визг тормозов. Как оказалось, машина сбила 65-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

«Поражает, что люди, стоящие на остановке, восприняли это как должное, никто не шелохнулся, чтобы помочь сбитой», - написала кемеровчанка, разместившая видео в соцсетях.

Впрочем, многие комментаторы отметили, что на помощь женщине тут же пришел сам водитель: он остановил машину, выбежал из нее и, чуть не упав, побежал к горожанке. Также подошли еще несколько человек. В областной Госавтоинспекции подтвердили факт ДТП и отметили, что пострадавшая 65-летняя женщина получила травмы и была доставлена в больницу. Обстоятельства и степень вины обоих участников ДТП устанавливают.

Напомним, ранее Госавтоинспекция призвала автомобилистов отказаться от дальних поездок из-за сложных погодных условий.

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