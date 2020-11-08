Порывистый ветер принесет похолодание и дожди со снегом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики прогнозируют похолодание и дожди со снегом, которые придут вместе с порывистым ветром. При этом скорость ветра будет достигать 29 метров в секунду.

Порывистый юго-западный ветер унесет из Кузбасса тепло, заглянувшее в регион в конце уходящей недели. В понедельник, 9 ноября, в регионе ожидается +3…+8 градусов, а местами – и до 13 градусов тепла, но при этом при порывах ветер может усиливаться до 17 метров в секунду. Со вторника температура воздуха начнет постепенно снижаться, а ветер – усиливаться. Пройдут дожди со снегом.

Погода в Кемерове. ФОТО: Гисметео

Уже в пятницу в Кемерове ожидается до -2 градусов днем и до -6 градусов ночью, и порывистый ветер до 10 метров в секунду. А вот в Новокузнецке, по данным «Гисметео», будет теплее – до +3 градусов, однако порывы ветра могут достигать 29 метров в секунду

Погода в Новокузнецке. ФОТО: Гисметео

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