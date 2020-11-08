Вырывает деревья с корнем: в Кузбассе ожидается ураганный ветер Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кузбасс надвигается ураганный ветер. По данным «Гисметео», он может развивать скорость до 29 метров в секунду.

Начиная с понедельника, 9 ноября, в Кузбассе будет ветрено. И если в Кемерове ветер будет постоянно менять направление, а его скорость не превысит 17 метров в секунду при порывах, то в Новокузнецке возможен ураганный ветер. По данным портала «Гисметео», с понедельника в южной столице региона установится юго-западный ветер. Он постепенно будет усиливаться, пока не достигнет скорости в 29 метров в секунду при порывах – это случится в пятницу, 13 ноября. После этого ветер стихнет.

Ураганный ветер. ФОТО: Гисметео

Отметим, что порывы ветра, достигающие 29 метров в секунду, могут нанести вред: разрушить легкие конструкции, сломать ветки деревьев или целые деревья, вырывая их с корнем, повалить заборы и прочее. При такой погоде следует соблюдать меры безопасности, чтобы уберечь свое здоровье и имущество.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ураганным ветром в Кемерове повалило дерево

Вечером 22 марта в Кемерове произошло ЧП. Здесь ураганным ветром повалило ель. (подробности)

Сорванная крыша и улетающий дом: кузбассовцы делятся фотографиями с последствиями ветра

Жители кузбасских городов делятся фотографиями и видео последствий сильного ветра, который налетел на Кузбасс 29 октября. (подробности)

Жилой дом в Шерегеше лишился крыши из-за ветра

Жителям одного из домов поселка Шерегеш не повезло: здесь ураганным ветром сорвало кровлю с одного из домов. (подробности)