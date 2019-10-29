2019-10-29T12:07:27+03:00
Происшествия

Сорванная крыша и улетающий дом: кузбассовцы делятся фотографиями с последствиями ветра

Штормовой ветер прошелся по Кузбассу [видео]
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Сорванная крыша и улетающий дом: кузбассовцы делятся фотографиями с последствиями ветра. vk/com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"Сорванная крыша и улетающий дом: кузбассовцы делятся фотографиями с последствиями ветра. vk/com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"
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Жители кузбасских городов делятся фотографиями и видео последствия сильного ветра, который налетел на Кузбасс 29 октября.

Сильный ветер поднялся в Кузбассе с самого раннего утра и не утихал весь день. Периодически его порывы достигали 28 метров в секунду. Оттого-то и последствия штормового ветра оказались серьезными. Жители кузбасских городов делятся фотоснимками и видео того, как разбушевалась стихия.

Так, в Новокузнецке ветер развернул остановочный павильон.

Остановка не выдержала натиска ветра. ФОТО: city-n

Остановка не выдержала натиска ветра. ФОТО: city-n

В Ленинске-Кузнецком сорвало часть крыши на здании ТЦ «Ярмарка». Как сообщают очевидцы, люди не пострадали, а вот припаркованные автомобили получили некоторые повреждения.

Там же, в Ленинске-Кузнецком, неподалеку от железнодорожного вокзала упало дерево.

Упавшее дерево. vk/com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"

Упавшее дерево. vk/com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"

В Белово одна из подписчиц паблика сняла на видео дом. Причудливо поднимающиеся от ветра листы кровли напомнили пользователям сетей крылья.

Улетающий дом в Белово.Видео: vk.com, "Типичное Белово", Юлия Дроздецкая

«Дом усиленно пытался улететь... Но крылья оказались малы...» - прокомментировал один из них.

Как оказалось, штормовой ветер был связан с прохождением арктического циклона. Через Кузбасс прошел его фронтальный раздел, и к вечеру вторника синоптики ожидают последний его холодный фронт.

Штормовой ветер пришел в Кузбасс.28 октября 2019Полина ПРИЛУЦКАЯ

- По области в среднем скорость ветра составляла 15-20 метров. Самый сильный ветер был в Тисуле – 28 метров в секунду. В Новокузнецке, Мариинске и Тайге он достигал 25 метров, в Кузедеево – 26 метров в секунду, - сообщает пресс-служба областного Гидрометцентра. - Ожидаем, что в конце дня пройдет холодный фронт, ветер ослабнет. Ночью еще возможны порывы до 21 метра в секунду, а уже в среду скорость ветра не превысит 6-11 метров. Осадки сохранятся лишь местами.

К слову, из-за штормового ветра в нескольких районах Кузбасса оказались повреждены провода электропередачи. специалисты, невзирая на погоду, оперативно устраняли повреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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