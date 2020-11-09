Здесь у нас туманы и дожди: синоптики дали прогноз погоды на понедельник Фото: Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА

Понедельник, 9 ноября, обещает быть не по-ноябрьски теплым и при этом дождливым - об этом сообщает кемеровский гидрометцентр.

По данным синоптиков, утром в Кузбассе ожидаются туманы – по югу области. В течение дня – переменная облачность, небольшой, а местами и умеренный дождь со снегом и мокрый снег. Воздух на территории региона прогреется до +3…+8 градусов. Местами будет еще теплее: до +13 градусов. Юго-восточный ветер с переходом на юго-западный днем разовьет скорость до 7-12 метров в секунду, а местами – до 18.

В Кемерове ожидается переменная облачность и небольшой дождь, +4…+6 градусов и ветер, скорость которого не превысит 7-12 метров в секунду.

Напомним, синоптики также рассказали о том, когда закончится аномальное тепло в ноябре, а также о том, что на этом неделе в регионе будет очень ветрено.

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