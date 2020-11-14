О чем просил шаман на открытии горолыжного сезона в Шерегеше 2020. ФОТО: кадр видео прямой трансляции "10 канала"

Во время церемонии открытия нового горнолыжного сезона на популярном курорте Шерегеш прошла церемония кормления огня.

Ставшая уже традиционной церемония кормления огня прошла в честь открытия горнолыжного сезона в Шерегеше. Проводил ее шаман. Он попросил у духов добра и здоровья для всей страны, для Кузбасса и для каждого живущего в регионе. Кормя огонь и шаман, и почетные гости праздника просили о том, чтобы на курорте был снег, в лесах – дичь и зверь, чтобы дети росли здоровыми, учились хорошо и вырастали "большими начальниками", а у взрослых все складывалось наилучшим образом.

В конце церемонии каждый гость курорта загадал свое, особенное желание, и отправил его духам Верхнего мира. А вот традиционных обниманий в этот день не было из-за ситуации с коронавирусом в Кузбассе. К слову, власти региона сделали все необходимое для того, чтобы обеспечить безопасность каждого гостя во время всего сезона.

К слову, одно из пожеланий сбылось через несколько минут после окончания церемонии: затянутое облаками небо расчистилось и выглянуло солнце.

Посмотреть, как это было, можно на каналах «Кузбасс 1» и «10 канал».

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