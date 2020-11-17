Власти Кузбасса назвали города с самым большим числом вызовов скорой помощи Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Кузбасса назвали города с самым большим числом вызовов скорой помощи. В целом отмечено, что сегодня оно снижается.

В администрации правительства Кузбасса прошло совещание по текущей ситуации в здравоохранении. Одним из вопросов стало повышение производительности бригад скорой помощи.

Как сообщили в минздраве Кузбасса, за последнюю неделю количество вызовов скорой помощи снизилось на 15 процентов. Тем не менее по-прежнему высокая нагрузка на бригады медиков сохраняется в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске, Киселевске и Прокопьевске. Чтобы сократить время, которое тратится на обработку машин после перевозки потенциально зараженных пациентов, было принято решение ввести ставки дезинфекторов. Такие сотрудники появятся в больницах, где есть «красные зоны».

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