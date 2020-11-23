Прокуратура Кузбасса начала проверку по факту гибели горняка под завалом на шахте Фото: Екатерина РОМАНОВА

Прокуратура Кузбасса начала проверку по факту гибели горняка на шахте в результате обвала породы. Несчастный случай произошел в воскресенье, 22 ноября.

Как сообщили в ведомстве, на угледобывающем предприятии ООО «Шахта «Есаульская» при выполнении работ под землей произошло отслоение угольной массы, в результате чего был смертельно травмирован 34-летний горнорабочий очистного забоя. Диспетчер вызвал медицинскую бригаду экстренного реагирования, пострадавшего доставили на поверхность, однако мужчина скончался.

-Для расследования обстоятельств и причин произошедшего создана комиссия, - сообщили в ведомстве. - Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появилось видео смертельного обрушения породы на шахте в Кузбассе

В сети появилось видео смертельного обрушения горной породы на шахте в Кузбассе. В результате инцидента погиб один горняк.(подробности)

Горняк погиб при обрушении породы в шахте в Кузбассе

После обрушения горной породы в горной выработке одного из угольных предприятий в Новокузнецком районе погиб шахтер.(подробности)