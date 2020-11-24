Режим черного неба продлили в трех городах Кузбасса Фото: Екатерина РОМАНОВА

Режим неблагоприятных метеоусловий продлен в трех кузбасских городах еще на некоторое время.

Так, в Кемерове режим неблагоприятных метеоусловий будет действовать в течение ближайших суток - до шести часов вечера 25 ноября. А в двух других городах - Новокузнецке и Прокопьевске - режим «черного неба» продлили до 26 ноября, 18.00.

- Режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферу объявляется тогда, когда устанавливается штиль или слабый ветер, туман, которые способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха, - сообщает пресс-служба Управления по делам ГО и ЧС города Кемерово.

При режиме 1-й степени опасности - а именно он сейчас объявлен - предприятиям рекомендуют снизить выбросы на 15-20 процентов.

Жителям городов в это время лучше ограничить время прогулок, отказаться от занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе.

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