Сергей Цивилев назвал виновных в транспортном коллапсе в Новокузнецке. Фото: Сергей Кузнецов/ Instagam

Губернатор Сергей Цивилев назвал виновных в транспортном коллапсе в Новокузнецке, который продолжается вот уже несколько дней. Транспортная реформа, по мнению горожан, стартовала неудачно.

-Старт транспортной реформы в южной столице Кузбасса сопровождается рядом сложностей, которые создают очевидные неудобства для жителей, - подтвердил глава региона. - Эти сложности никто не скрывает, городская администрация и лично глава города с 18 ноября работают над их устранением. Причина сложившейся ситуации также известна — основной поставщик услуг, компания «ПитерАвто», не смогла обеспечить должную подготовку к переходу на новую транспортную схему и по факту не выполнила часть своих обязательств перед городом.

Теперь, по словам Сергея Цивилева, перевозчику предстоит нести ответственность за происходящее. Ситуацию также стараются исправить профильные министерства, которые оказывают всестороннюю поддержку городу.

-По итогам переговоров с руководством компании «ПитерАвто» принято решение о том, что до 30 ноября включительно проезд на маршрутах данного перевозчика будет бесплатным для всех жителей Новокузнецка, - добавил губернатор.

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